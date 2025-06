Cuneo, prevenzione in piazza con il Campus “Salute & Benessere” [VIDEO]

Un nuovo progetto dedicato alla prevenzione della salute e al benessere rivolto alla cittadinanza prende vita a Cuneo. Promosso dal Rotary Club Cuneo 1925, in collaborazione con Generali, Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Croce Rossa Italiana e DoctorApp, nasce il Campus “Salute & Benessere”, un’iniziativa gratuita a disposizione di tutta la comunità.

Il Campus sarà attivo in piazza Duccio Galimberti nei pomeriggi di venerdì 27 giugno (dalle ore 15 alle 17) e durante tutta la giornata di sabato 28 giugno (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), all’interno del villaggio eventi della manifestazione ciclistica in programma domenica 29.

Nel corso dell’evento, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a screening medici specialistici gratuiti, prenotabili tramite l’app DoctorApp. Per farlo è sufficiente scaricare l’applicazione dal sito www.DoctorApp.it, registrarsi e cercare “Campus” tra i professionisti disponibili. In caso di difficoltà, è possibile contattare l’assistenza scrivendo a assistenza@doctorapp.it o via WhatsApp al 320 644 8062.

Il presidente del Rotary Club Cuneo 1925 per l’annata 2024-2025, Luigi Fontana, promotore dell’iniziativa, invita tutta la cittadinanza a partecipare: “Godetevi la manifestazione, restate in forma e approfittate di questo servizio gratuito pensato per voi”.