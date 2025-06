Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ai campionati italiani allievi con 7 individualisti e 2 staffette

Allo stadio “Raul Guidobaldi”, lo scorso anno teatro dei tricolori U18 e U23, sabato 28 e domenica 29 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani Allievi. Attesi oltre 1300 atleti in rappresentanza di circa 300 società, che si contenderanno i 40 titoli in palio: da questo week end usciranno i componenti della squadra azzurra che parteciperà al 18° EYOF (Il Festival Olimpico della Gioventù Europea) in programma a Skopje in Macedonia dal 20 al 26 luglio, capitanati dai nuovi “fenomeni” dell’atletica italiana come Kelly Dualla, Alessia Succo e Diego Mancini.

Sarà della partita anche la squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con una formazione decisamente numerosa composta da Emma Battaglio (marcia), Andrea Tallarico (110 hs), Daniele Dellapiana (triplo), Giorgio Comino (2000 siepi), Anna Mamiedi che ha optato per i 200 e i 400 metri e Giacomo Provera che se la vedrà con i 400 ostacoli. Verranno poi schierate anche le due staffette maschili grazie alla collaborazione instaurata a partire da questa stagione con la società Atletica Asti 2.2: la 4x100 sarà formata da Giacomo Rabezzana, Giacomo Provera, Alessio Lombardo e Andrea Tallarico, mentre la 4x400 da Provera e Rabezzana con Antonio Boetti e Mattia Tagliapietra.

Al seguito della delegazione, i due tecnici Andrea Oderda e l’astigiana Antonella Giulivi.