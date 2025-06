Settecolli, Sara Curtis non delude e conquista la finale dei 100 stile libero

Era una delle più attese del 61esimo Settecolli.

Sara Curtis non ha deluso.

Arrivata a Roma dopo aver brillantemente superato gli esami di maturità, la nuotatrice saviglianese ha messo il turbo e piazzato il miglior crono. La 18enne cuneese di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata da Thomas Maggiora - ha chiuso la batteria in 54"17, ad oltre un secondo dal suo record italiano di 53"01 siglato in primavera agli Assoluti Unipol di Riccione quando, oltre a prendersi il pass per i Mondiali di Singapore, cancellò il 53"18 registrato da Federica Pellegrini al 53esimo Settecolli.

Dietro di lei Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) in 54"45.