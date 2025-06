Trofeo Settecolli: Anita Gastaldi vince la batteria dei 100 dorso e vola in finale

E' in corso la 61ª edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto, in programma fino al 28 giugno allo Stadio del Nuoto di Roma.

Si tratta del trofeo natatorio più longevo al mondo ed è l'ultimo test internazionale di rilievo prima dei Mondiali di Singapore (27 luglio-3 agosto).

32 le nazioni rappresentate, 160 le società e ben 700 atleti al via.

Riflettori puntati sulla saviglianese Sara Curtis, fenomeno emergente del nuoti italiano nei 50 e 100 stile. In gara anche la braidese Anita Gastaldi, che stamattina ha vinto la sua batteria. Alle 18 scenderà in vasca per la finale.

La 22enne - tesserata per Carabinieri e V02 Nuoto Torino e allieva di Fabrizio Clary - nuota in 1'01"54, con un passaggio forse troppo azzardato in 29"86 cui fa da contraltare un ritorno meno disinvolto in 31"68; la sabauda è braccata dalla salentina Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) seconda in 1'01"84 e che punta alla doppietta dopo aver vinto ieri nei 50.