Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi, pace fatta a La volta buona dopo lo scontro

(Adnkronos) - Pace fatta tra Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi. Oggi, venerdì 27 giugno, l'annunciatrice televisiva è tornata nel salotto de 'La volta buona' dopo il botta e risposta che si era consumato con la conduttrice nel corso della puntata andata in onda, martedì 17 giugno.

"Fatemi abbracciare Maria Giovanna Elmi perché l’ultima volta sono stata poco carina con lei", con queste parole Caterina Balivo ha aperto la puntata di oggi. Il suo commento fa riferimento al momento di tensione che si è registrato durante l'ultima partecipazione dell'annunciatrice a La volta buona. Balivo aveva chiesto insistentemente a Elmi di spiegare nel dettaglio i motivi dell'annullamento del suo primo matrimonio. Incalzata dalla conduttrice, Maria Giovanni aveva tagliato corto dicendo: "Ma sono cose personali, no?". Risposta che aveva fatto infuriare la padrona di casa.

"C’è stato un fraintendimento e quando si sbaglia bisogna chiedere scusa", ha detto oggi Caterina Balivo, facendo le sue scuse pubblicamente. L’annunciatrice tv ha accettato l'invito e di conseguenza le scuse: "Sono venuta direttamente da Vienna proprio per abbracciarti!". "Una mamma che insegna il rispetto e l'educazione non può sbagliare in tv, ti chiedo ancora scusa", ha concluso la conduttrice.