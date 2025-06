Lady Bezos è reporter, pilota e 'astronauta': tutto su Lauren Sanchez

(Adnkronos) - Lauren Sanchez è diventata a tutti gli effetti 'Lady Bezos': dopo il 'sì' ufficiale negli Stati Uniti, arriva anche la cerimonia da favola a Venezia con le promesse davanti ai 250 invitati. Da bambina ha trovato difficoltà nello studio a causa di una dislessia non diagnosticata ma poi quando ha preso il via non si è più fermata: giornalista, scrittrice, pilota di elicotteri e recentemente persino 'astronauta' nella prima missione turistica ai confini dello spazio con un equipaggio interamente femminile.

Nata nel dicembre del 1969 ad Albuquerque, nel New Messico, da genitori di origini messicane, Sanchez sognava sin da piccola di diventare giornalista e visse con molta frustrazione le difficoltà che incontrò nella scrittura e nella lettura durante il suo percorso di studi. Solo una volta adulta, ai tempi dell’università, grazie all’intuizione di un’insegnante riuscì ad avere la diagnosi di dislessia. Un evento che, ha raccontato spesso, la fece fiorire, rendendola più sicura di sé e delle proprie capacità.

La sua gavetta come giornalista avvenne nelle redazioni di televisioni locali a Los Angeles e Phoenix. In breve però divenne reporter, prima per il programma di intrattenimento ‘Extra’ e poi per Fox Sport. Da lì, anche grazie al favore del pubblico, divenne co-conduttrice di ‘Good Day L.A’ sul canale 11 di Fox e del ‘Fox 11 News at Ten’, partecipò come ospite a programmi molto noti come ‘The View’ e ‘Larry King Live’ e presentò la popolare competizione di ballo ‘So You Think You Can Dance’.

Sanchez è curiosa per natura, ama le sfide e non dorme certo sugli allori. Per questo nel 2016 decise di voler imparare a pilotare gli elicotteri, una scelta di cui, ha scritto di recente sui social, va "molto fiera". Poco dopo fondò la ‘Black Ops Aviation’, la prima impresa femminile di riprese aeree e si focalizzò su progetti in cui poter utilizzare le sue abilità di pilota.

L’amore per il cielo e per il volo continuano a far parte della sua vita. Non è un caso se il primo libro che ha scritto è la storia di "una mosca che è volata nello spazio", 'The Fly Who Flew to Space'. Un libro per bambini ispirato alla sua infanzia e al mondo in cui ha vissuto la dislessia, che è entrato nella lista dei bestseller del New York Times. "Questo libro - ha detto – è per tutti i bambini che stanno avendo difficoltà a scuola: andrà tutto bene".

Proprio come il protagonista del suo libro, Flynn, anche Lauren Sanchez ha raggiunto lo spazio. Il volo suborbitale dello scorso 14 aprile, oltre 100 chilometri sopra la terra, è stata la prima missione nello spazio con equipaggio interamente femminile in oltre 60 anni: l’ultima volta era accaduto nel 1963 quando la cosmonauta Valentina Tereshkova volò in solitaria.

La missione è stata organizzata dalla Blue Origin del suo compagno Jeff Bezos e fortemente voluta da Sanchez. È stata lei a mettere insieme il team di donne, composto tra le altre dalla popstar Katy Perry e la collega conduttrice di 'Cbs Mornings' Gayle King. È stata lei a curare ogni dettaglio, ha persino disegnato, con la casa di moda di lusso Monse, le tute da volo che il team ha indossato per la missione e che sono già diventate iconiche.

"Sposerò l'uomo dei miei sogni, è fantastico, passerò il resto della mia vita con lui e ama i miei figli", ha dichiarato pochi mesi fa riguardo all'imminente matrimonio in pompa magna a Venezia con Jeff Bezos. Per entrambi sono seconde nozze: Lauren Sanchez è stata sposata dal 2005 al 2019 con l’agente di Hollywood Patrick Whitesell, da cui ha avuto due figli, nati nel 2006 e nel 2008; mentre Bezos è stato sposato per 26 anni con MacKenzie Tuttle, con la quale ha quattro figli, di cui uno adottato in Cina.

Venezia per il loro matrimonio è diventata un palcoscenico a cielo aperto per una delle parate di celebrità più spettacolari a livello planetario e giorni di feste, relax e lusso. Il 'sì' sulla blindatissima isola di San Giorgio, luogo intriso di storia e circondato dalla laguna: un anfiteatro naturale per un’unione tanto privata quanto spettacolare.