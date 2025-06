Minorenne siriano incriminato per il fallito attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna

(Adnkronos) -

Un minorenne siriano è stato incriminato per l'attentato sventato a Vienna nell'agosto 2024 al concerto di Taylor Swift. La procura federale tedesca accusa Mohamed A. di aver collaborato con un allora 19enne austriaco, Beran A., che faceva parte della cellula dell'Isis nell'Austria orientale. I tre concerti tutti sold out con 65mila spettatori furono annullati dopo la scoperta che i due giovani avevano pianificato di lanciarsi con un'auto imbottita di esplosivo contro i fan in attesa di entrare allo stadio Ernst Happel per assistere all'evento.

"Al più tardi dall'aprile 2024, Mohammad A. aderisce all'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato islamico (Isis)", ha affermato il procuratore federale tedesco in una nota. "Tra metà luglio e agosto 2024 era in contatto con un giovane adulto austriaco che stava pianificando un attentato dinamitardo durante un concerto della cantante Taylor Swift a Vienna", ha aggiunto.

I sospetti nei confronti del giovane siriano, che non è in custodia, è quello di aver aiuto l'estremista austriaco a pianificare dell'attacco, anche traducendo dall'arabo le istruzioni per la fabbricazione di una bomba e mettendolo in contatto con un jihadista dell'Isis all'estero. È anche accusato di avergli fornito il testo del giuramento di fedeltà all'Isis.

Beran A, che ora ha 20 anni ed è originario di Ternitz, a sud di Vienna, è stato arrestato prima dei concerti in seguito a una soffiata della Cia, secondo cui i due speravano di uccidere un gran numero di spettatori del concerto. Secondo quanto riferito dalla procura tedesca, Mohammad A. è accusato di sostegno a un'organizzazione terroristica straniera e di aver preparato un grave atto di violenza che ha messo in pericolo lo Stato.