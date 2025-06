Omicidi Villa Pamphili, acquisizione documenti film Kaufmann: Giuli ha accompagnato la polizia giudiziaria

(Adnkronos) - Sono stati acquisiti questa mattina negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) i documenti relativi ai fondi pari a 863mila euro in forma di tax credit per la realizzazione di un film ottenuti da Francis Kaufman, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. Tutta la documentazione è stata sequestrata dalla polizia giudiziaria.

A quanto apprende l'Adnkronos, su richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del sostituto procuratore Antonio Verdi, il ministero della Cultura ha consegnato alla procura della Repubblica di Roma, per il tramite degli ufficiali della polizia giudiziaria della Direzione centrale anticrimine, la documentazione in possesso della Direzione generale cinema relativa al finanziamento in favore di Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann, per un progetto cinematografico dal titolo 'Stelle della Notte' presentato dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della società di coproduzione Coevolutions srl.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a quanto risulta all'Adnkronos, ha personalmente accompagnato il personale della polizia giudiziaria nella sede della Direzione generale cinema in piazza Santa Croce in Gerusalemme, accertandosi della trasmissione dei documenti richiesti.