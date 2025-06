Volley, premiate le giovanili del MonVi e Matilde Borello, che difenderà i colori azzurri agli Europei U16 [FOTO]

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo e l'assessore allo sport, Alessandro Terreno hanno incontrato, in sala Scimé, le atlete del Mondovì Volley e le giovanili MonVi per festeggiare i traguardi raggiunti nel corso della stagione.

"Abbiamo salutato tutte le nostre squadre e premiato - spiegano dalla società -, anche con l'aiuto di Domenico Massimino, presidente di Banca Alpi Marittime, tutte le formazioni che hanno ottenuto un podio territoriale (o anche più su) in stagione: ed erano ben cinque!".

Comune e società hanno poi voluto premiare la "Pumina" Matilde Borello, appena convocata per i Campionati Europei Under 16 che partiranno il 2 luglio in Albania e Kosovo. Alla giovane atleta è stato recapitato poi un messaggio di auguri del presidente della Regione Piemonte, Albero Cirio.