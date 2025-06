Riaperto il Col di Tenda, Cisl Cuneo: “Un passo importante per questa provincia”

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 giugno, è stata inaugurata la riapertura del Col di Tenda, il taglio del nastro sul versante italiano alle 17.30 la cerimonia e proseguita fino alle 21.00.

Il via libera delle auto sabato mattina dalle 12 alle 20 con senso unico alternato.

All’inaugurazione tra le autorità presenti il Segretario generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione il quale a margine dell’evento ha dichiarato:

“Finalmente ci siamo e siamo contenti, per quanto è stato di nostra pertinenza abbiamo collaborato affinché si arrivasse a questa giornata. Il traforo del Col di Tenda è una infrastruttura fondamentale per questa provincia e per l’Italia. Questa sera è stato fatto un passo importante verso la piena agibilità del tunnel. Ci sono stati tanti problemi in particolare sul fronte francese e questo ha ritardato oltre misura i tempi della riapertura. Ora bisognerà lavorare in tempi celeri per arrivare al doppio senso di marcia. Un plauso va al Ministro dei trasporti Salvini, al Presidente della Regione Cirio, al Presidente della Provincia Robaldo ed a tutti quelli che hanno collaborato alla riapertura, in particolare alle decine e decine di operai edili i quali hanno lavorato incessantemente e con grande professionalità.

Trovo sbagliate le polemiche degli ultimi giorni, credo che vada valutata questa apertura come un primo passo verso, l’auspicata da tutti, normalità. Le contestazioni le trovo sbagliate perché quando ci sono delle questioni che riguardano tutti i cittadini bisogna saper convergere, bisogna provare ad unire le forze anziché dividerle. Credo che questa debba essere la strada non solo in questa circostanza ma anche per quanta riguarda le politiche in generale”.