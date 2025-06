Rotary Club Cuneo 1925: passaggio delle consegne dal presidente Luigi Fontana a Daniel Gallina

Nella suggestiva cornice de La Storta Resort di Genola, si è svolta venerdì 27 giugno la cerimonia del Passaggio delle Consegne del Rotary Club Cuneo 1925. Un momento simbolico, carico di emozione e significato, che ha segnato la conclusione del mandato di Luigi Fontana, Presidente per l’anno rotariano 2024-2025, e l’inizio di quello di Daniel Gallina, Presidente per il 2025-2026, imprenditore alla guida, insieme ai fratelli, dell’azienda “Dott. Gallina” – realtà di riferimento nella produzione di componenti in policarbonato – Daniel Gallina è socio del Club dal 1999.

Nel suo discorso di saluto, Luigi Fontana ha ribadito il valore dell’unione e della condivisione, sottolineando: “Da soli non si va da nessuna parte”. Ha ricordato l’empatia costruita all’interno del Club e il forte senso del dono che accomuna tutti i soci.

Con un richiamo alla figura di Luigi Burgo, imprenditore e primo presidente del Club nel 1925, ha tracciato un parallelo con l’attuale leadership, di nuovo affidata a un imprenditore di alto profilo morale, amico stimato e riferimento per la comunità.

La socia Serena Garelli ha omaggiato il Presidente Fontana con una splendida esecuzione degli inni rotariani.

Alla serata hanno partecipato numerosi soci, autorità rotariane e ospiti, in un clima di grande partecipazione e convivialità.

Gradito ospite il Governatore del Distretto 2032, Dott. Luigi Gentile, che ha condiviso con Fontana e Gallina l’emozionante gesto del tocco della campana a tre. Nel suo intervento, il Governatore ha ricordato che, pur cambiando i presidenti, i valori del Rotary restano immutati.

Ha invitato a guardare al futuro con spirito propositivo e costruttivo, trasformando i bisogni delle comunità in progetti concreti e duraturi.

Un anno speciale: grazie al Presidente Luigi Fontana

Nel corso della cerimonia, i soci del Club hanno voluto rendere omaggio a Luigi Fontana con una targa commemorativa, espressione di gratitudine per lo straordinario impegno profuso durante l’anno del Centenario del Club.

La targa è stata consegnata dal Prof. Adriano Spada, rotariano da oltre cinquant’anni, un gesto che ha profondamente commosso il presidente. La serata è stata condotta, come di consueto con grande maestria, dalla socia Gabriella Giordano, che ha saputo esprimere parole di particolare intensità e sensibilità.

“A Luigi Fontana, grazie di cuore per la Tua straordinaria guida durante l’anno del nostro Centenario.

Sei stato un grande Presidente, simbolo di unione, ispirazione e motore di importanti service ed eventi.

Con profonda gratitudine per tutto ciò che hai fatto,

I Soci del Rotary Club Cuneo 1925”

Il mandato di Fontana è stato contraddistinto da sfide impegnative e risultati significativi. La sua leadership, sobria e sempre rispettosa delle opinioni altrui, ha incarnato appieno i principi rotariani, offrendo un esempio autentico di servizio e dedizione.

Con 103 soci attivi, il Rotary Club Cuneo 1925 è oggi una realtà viva, coesa, fatta di professionisti stimati e persone unite da valori condivisi. Numerosi i progetti realizzati nell’anno del Centenario, resi possibili da un mix di competenze, entusiasmo e relazioni.

Un riconoscimento speciale

Durante la serata è stata conferita la prestigiosa Paul Harris Fellow al Socio Onorario Prof. Giuseppe Tardivo, per la generosa donazione di un manoscritto storico al Comune di Cuneo.

L’Assessore Cristina Clerico del Comune di Cuneo, tra le autorità presenti alla serata, ha rinnovato il proprio ringraziamento al Prof. Tardivo e al Club per il prezioso dono ed ha inoltre annunciato che il manoscritto sarà presto esposto al pubblico presso il complesso monumentale di San Francesco.

Uno sguardo al futuro

Sono state presentate slide riepilogative dei tanti service portati a termine, testimonianza concreta dell’impegno del Club sul territorio.

Anche oggi, il Rotary Club Cuneo 1925 sarà nuovamente attivo con il Campus “Salute & Benessere” in Piazza Galimberti, offrendo screening medici gratuiti in occasione della “Granfondo La Fausto Coppi”.

In questo contesto verrà consegnato un trofeo speciale, ideato e offerto dalla Socia Nives Forza e realizzato dall’artista Pier Franco Cerutti, al partecipante più giovane della gara.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le persone che, con passione e creatività, hanno contribuito alla nascita di progetti capaci di lasciare un segno duraturo.

Un nuovo inizio: auguri a Daniel Gallina

Con entusiasmo, visione e spirito d’azione, Daniel Gallina assume ora la guida del Club.

Nel suo intervento, ha posto al centro il valore fondante del Rotary: l’amicizia.

Ha ricordato il percorso che ha portato all’unificazione di due club in una realtà più forte e rappresentativa per la città. Ha quindi invitato a riflettere su ciò che il Rotary può donare e su come continuare ad essere luogo di aggregazione professionale e trasmissione di valori.

Ha poi ribadito i quattro pilastri del Club:

Convivialità

Amicizia

Dialogo professionale

Valorizzazione dei soci “ogni socio è una risorsa”

Gallina ha condiviso ricordi personali – tra cui quelli del socio Bernardo Baglietto e dell’incontro con il Socio Favole – testimoniando il valore umano e storico del Rotary .

Ha infine rivolto i suoi più sentiti ringraziamenti:

alla moglie Antonella , per la pazienza e il costante sostegno;

, per la pazienza e il costante sostegno; al segretario Salvatore Linguanti , la cui presenza è stata fondamentale nel suo percorso;

, la cui presenza è stata fondamentale nel suo percorso; a Erika Demaria , sempre attenta ad ogni cosa, punto di riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle attività;

, sempre attenta ad ogni cosa, punto di riferimento per l’organizzazione e la buona riuscita delle attività; e a tutto il Consiglio Direttivo, per l’impegno e la preziosa collaborazione.

Concludendo, ha espresso profonda gratitudine per l’anno condiviso con Luigi Fontana, augurandosi un nuovo anno rotariano altrettanto partecipato e ispirato.