Tenda, la riapertura del tunnel preceduta da un'esercitazione di Protezione Civile

L’apertura ufficiale al traffico del nuovo tunnel del Tenda è stata preceduta questa mattina all’alba da un’esercitazione di Protezione civile alla quale hanno partecipato circa 100 volontari, che con 60 auto hanno effettuato i primi viaggi in condizioni di assoluta sicurezza. L’esito positivo dell’esercitazione, che si aggiunge ai numerosi test effettuati dagli organi preposti nei giorni scorsi, ha quindi confermato l’apertura che è avvenuta alle 12 con il via libera al passaggio dei veicoli dei cittadini della zona e dei turisti.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ringraziano “tutti i volontari che hanno partecipato all’esercitazione, che hanno così consentito lo svolgimento dell’ultima verifica richiesta prima di poter finalmente aprire il nuovo tunnel al transito”.

Presente all’esercitazione l’assessore regionale al Commercio e Turismo Paolo Bongioanni: “Ho assistito ammirato all’esercitazione della nostra Protezione civile. Garantire la massima sicurezza alle nostre infrastrutture e la massima capacità di prevenire, intervenire e gestire emergenze e calamità naturali, come la tempesta Alex che ha isolato questa valle per cinque anni, è un requisito fondamentale per la sicurezza delle persone e la qualità della vita nei nostri territori. Ed è quindi un valore primario per favorirne lo sviluppo economico e l’attrattività turistica”.