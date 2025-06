La vita ti da limoni? Fatti una spremuta!!!!

Anna e Anna, è l'agenzia per single che trasforma le sfide della vita in dolci opportunità per due! Se la vita ti ha dato limoni, noi ti aiutiamo a trasformarli in una deliziosa spremuta da gustare con la tua anima gemella.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Francesco, 37 anni

Alto, bruno con occhi chiari, è un imprenditore appassionato di energie alternative, e ha fondato un'azienda sua. È un amante della montagna, dove pratica parapendio. Quando non vola tra le nuvole, si dedica alla buona musica e al cinema. Cerca una donna seriamente motivata a costruire una famiglia e a condividere progetti per il futuro. Attenzione: niente indecise, per favore! Quindi se sei determinata e vuoi volare con lui verso un domani insieme, prova a contattarlo al 3403848047!

Alessandro, 46 anni

Occhi celesti che sembrano scrutare l’anima, è un uomo di grande fascino ed eleganza. Fisico sportivo, amante della lettura, dei giochi di strategia come gli scacchi e dei viaggi, ha raggiunto tutti i traguardi che si era prefissato, diventando un uomo di successo. Ora, vorrebbe un amore autentico che faccia battere il cuore e renda la vita meravigliosa. Se sei tu, splendida creatura che sta leggendo, non perdere tempo: Alessandro ti sta già cercando! Per contattarlo chiama il 3403848047!

Giorgio, 56 anni

Signore distinto e molto alto, con capelli scuri e occhi verdi che sanno essere anche un po’ maliziosi, è il direttore di una filiale bancaria con un tocco di simpatia e ironia. Divorziato e senza figli, ha deciso che è ora di trovare una donna con gusti semplici, carina e ancora motivata a vivere passioni e sentimenti forti. Perché lui non si accontenta di una compagna tanto per riempire il vuoto: cerca qualcuno con cui condividere emozioni vere e risate genuine. Se anche tu sei pronta a non prendere la vita troppo sul serio Chiamalo al 3403848047!

Davide, 65 anni

È un signore alto con capelli brizzolati e occhi chiari che sanno raccontare mille storie, ha passato la vita a lavorare e a mettere insieme una fortuna. Ora, libero dal lavoro e rimasto vedovo, vive solo, e si gode il suo tempo tra viaggi e la bella vita, ma manca qualcosa: una compagna dolce, carina e semplice con cui condividere emozioni autentiche. Se sei una signora che ama ascoltare, dialogare e non prende troppo sul serio la vita, Davide sarebbe felice di conoscerti. Per scoprire di più, chiamalo al 3403848047!

Annunci per Lui

Martina, 31 anni

Volontaria della Guardia Forestale, bella e riservata, con un fisico armonioso, occhi verdi e sorriso smagliante, coltiva nocciole nell’azienda agricola dei genitori. Cerca un compagno italiano, agricoltore o allevatore, serio e motivato a matrimonio o convivenza. Lei è disponibile a trasferirsi. Se stai cercando una donna autentica con un tocco di fascino e serietà chiama al 340 3848047!

Rossella, 41 anni

Rossella, la tipica bella donna italiana, maestra Scuole Infanzia, affascinante e incantevole, ha 41 anni e un cuore semplice. Ama la montagna e camminare, vive da sola e non ha figli, ma sogna di trovare l’amore vero. Se incontrasse il suo uomo “saggio” e posato, anche più maturo, sarebbe pronta a cambiare residenza e a vivere insieme. Niente stranieri, per cortesia, vorrebbe un compagno con cui condividere la vita… e magari qualche camminata tra i boschi! Chiamala al 340 3848047!

Sara, 53 anni

Sara, donna italiana di 53 anni, con un fisico snello, castana e occhi neri da incanto, ha un sorriso caldo e coinvolgente che conquista al primo sguardo. Coltiva vigneti e produce vini prelibati, ama cucinare e fare lunghe passeggiate Vive da sola, è una persona semplice e sincera, e sogna di incontrare un uomo, anche più grande, con cui trascorrere la vita con serenità. Se vuoi chiamarla nel pomeriggio e brindare insieme, potrebbe essere la tua compagna ideale! Chiamala al 3403848047!

Agnese, 63 anni

Ha 63 anni ma con il sorriso di una bambina e due occhi verdi che incantano, è una pensionata statale con un cuore grande. Vedova da giovane e con la figlia ormai sposata, si ritrova un po’ sola, ma con tanta voglia di incontrare un brav’uomo, anche più maturo, che le voglia bene e le dedichi coccole e affetto. È una donna davvero buona e se lo merita, se sei un uomo sincero e vuoi condividere qualche sorriso, chiama …Chiama al 3403848047.

