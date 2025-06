Rifreddo, oggi la "12 ore" di beach volley

Sabato 28 giugno presso gli Impianti Sportivi di Rifreddo Torneo 12 ore di beach volley, servizio bar con street food e Dj set con Audi Dj dalle ore 18, organizzato in collaborazione con gli

Impianti sportivi di rifreddo, il comune di Rifreddo, l’associazione Rifreddo Calcio e il Volley Saluzzo.

Torna invece il torneo di Beach Volley di “San Luigi”, firmato Volley Saluzzo, che si svolge presso gli impianti sportivi rifreddesi di via della Palestra che è sicuramente uno degli appuntamenti più amati dell’estate rifreddese. Lo stesso attira, infatti, sempre molti appassionati della zona e propone spesso sfide assai avvincenti.

Come già negli anni scorsi, gli organizzatori formeranno il calendario con squadre di 4 giocatori più due riserve facoltative. All’interno di ogni equipe ci dovranno sempre essere almeno due donne in campo e si potranno iscrivere le persone che hanno compiuto almeno quattordici anni.

L’iscrizione al torneo (che costa 80 euro per ogni squadra e 5€ per ogni giocatore per l’assicurazione) va effettuata entro venerdì 4 luglio tramite Whatsapp al numero 3318887951 e eventuali informazioni si possono reperire presso gli Impianti sportivi.

Le sfide avranno inizio lunedì 7 luglio e il torneo durerà quattro giorni, da lunedì a giovedì con partite dalle ore 20.30. L’evento è patrocinato dal Comune di Rifreddo e le finali saranno giovedì 10 luglio.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 3318887951 oppure direttamente presso il bar degli impianti sportivi di Rifreddo, aperti dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24.

“La novità di quest’anno della 12 ore è un grande appuntamento, realizzato grazie alla collaborazione del Rifreddo calcio con gli impianti sportivi di Rifreddo. Un evento che sottolinea la grande collaborazione tra le associazioni e gli enti rifreddesi. Altro evento atteso e molto partecipato è il torneo di San Luigi - commenta il sindaco Elia Giordanino - che apre il mese dei festeggiamenti di luglio di San Luigi e vede un ricco programma coordinato dalla nostra Proloco dal 18 al 23 luglio. Ringrazio il Volley Saluzzo e i gestori del bar degli Impianti Sportivi per l’impegno nell’organizzazione e la gestione del torneo di Beach volley, oltre ad aver sistemato e messo a nuovo il nostro campo con nuova sabbia e la sistemazione della struttura”.