Volley Serie B/M: il cuneese Alessandro Coppa al "centro" del progetto del VBC Mondovì

Prende sempre più forma il roster del Vbc Mondovì, che nella prossima stagione sarà impegnato nel Campionato di volley di serie B maschile. Un torneo che si preannuncia particolarmente impegnativo e per il quale la società biancoblù vuole farsi trovare pronta. A meno di 24 ore dall'importante annuncio della conferma dell'esperto Michael "Mika" Menardo, il Vbc questa mattina ha comunicato l'arrivo del giovane e talentuoso centrale cuneese Alessandro Coppa.

Il classe 2004, alto 196 cm, è cresciuto nelle giovanili del Cuneo, nel quale ha conquistato diversi titoli regiolani. Coppa è reduce dall'esperienza in serie A3 con l'Aurispa Lecce e ora è pronto a indossare la maglia dei "Galletti".

Questo il post apparso sulle pagine social del Vbc Mondovì:

Classe 2004, nel 2018 campione del Piemonte Under14, nel 2021 campione del Piemonte Under 17, nel 2023 campione del Piemonte Under19. Una Stagione in A2 e l'anno scorso in A3 a Lecce. Puo' bastare ? Ale Coppa difendera' i nostri colori al centro della rete. Benvenuto a Mondovi' !