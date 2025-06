La magica notte di San Pietro e Paolo

Tutto ciò che serviva era un contenitore di vetro, dell’acqua fredda e una chiara d’uovo, attendendo poi la magia della notte di San Pietro e Paolo. Tradizione contadina delle valli del Nord Italia, la barca di San Pietro (o veliero di San Pietro) è un’usanza che intreccia rito, magia e speranza.



Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, nelle campagne si celebrava un particolare rituale per capire come sarebbe stato il tempo ma anche come sarebbe andato il raccolto e il destino dei componenti della propria famiglia.



Un procedimento semplice: la sera del 28 giugno si riempiva un contenitore di vetro aperto con dell'acqua fredda, per fare poi delicatamente scivolare all'interno un albume d'uovo e lasciare il contenitore su un davanzale esterno oppure in giardino per tutta la notte. Secondo la tradizione, a compiere la magia, era l’apostolo Pietro (un pescatore) che alla vigilia della sua festa dimostrava la sua vicinanza ai fedeli soffiando all’interno del contenitore e facendo così apparire la sua barca.



La mattina seguente, se le vele erano aperte (filamenti numerosi e ben definiti) significava bel tempo, buon raccolto e anche simbolicamente fortuna e prosperità. Se le vele invece erano chiuse (pochi filamenti e meno definiti) era segno di maltempo all'orizzonte, cattivo raccolto e cattiva sorte.



Una tradizione contadina molto sentita, che è stata tramandata nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Per alcuni non ha più il richiamo di un tempo, per altri è un rituale imperdibile. Più di tutto, rappresenta ancora oggi quel legame ancestrale che l’uomo ha con il mistero e il desiderio di scoprirlo.