Caserta, scooter contro auto: morto 16enne. Caccia a pirata della strada

(Adnkronos) - Un 16enne è morto in seguito a un incidente a Mondragone (Caserta). Lo scooter, guidato dalla vittima, sarebbe andato a schiantarsi contro un'automobile. Il ragazzo, subito soccorso, è deceduto all'arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate. Il grave incidente stradale è avvenuto in via Padule.

Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono sulle tracce dell'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso al minorenne. Il 16enne è morto appena dopo l'arrivo al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

"Non esistono parole, gesti, silenzi - scrive su Facebook il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga - è un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino.