Fisiosorriso: è nata una nuova stella nella galassia Medical Center Bra

I latini direbbero “Novissima autem non minimus”, commentando la nascita del nuovo Centro Fisioterapico “Fisiosorriso” nella galassia Medical Center Bra.

Con artefice e promotrice l’Ascom Bra, Animazione Motoria Sorriso S.C.S. Onlus (AMS) intende portare nella città della Zizzola un modello già presente in altre regioni, con uno dei centri maggiormente all’avanguardia della Granda, peraltro sempre collocato nel complesso di via Isonzo 9/11, ormai un punto di riferimento per la salute dei cittadini braidesi.

Dall’inaugurazione di due anni fa, era il luglio 2023, Medical Center Bra è diventato un Centro Medico innovativo e professionale, composto di numerose specializzazioni, a cui si è aggiunto “Fisiosorriso”, per completare un’offerta davvero ricca e qualificata.

All’interno di Fisiosorriso sarà possibile effettuare i servizi di riabilitazione neurologica, ortopedica, post-intervento, muscolo scheletrica e sportiva. Oltre alla fisioterapia verranno avviati corsi mirati per patologia, svolti sia individualmente che in piccoli gruppi (max 6 persone), tramite l’elaborazione di protocolli di attività mirati e seguendo le linee guida scientifiche. Verranno curate Lombalgia cronica, Cervicalgia e Dorsalgia, Artrosi spalla e mano, Coxoartrosi e Gonartrosi, Parkinson e parkinsonismi, Sclerosi Multipla, Fibromialgia primaria e altro.

All’interno del centro lavoreranno fisioterapisti con elevata specializzazione e lunga esperienza in centri riabilitativi. Collaboreranno, al di fuori dell’orario di ambulatorio, i chinesiologi clinici specializzati nell’esercizio fisico strutturato per patologie croniche stabilizzate.

Il direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero ha sempre promosso con entusiasmo l’evoluzione di Medical Center: “Con l’apertura di Fisiosorriso, i braidesi usufruiranno di numerosi servizi in locali moderni, adeguati e funzionali, adiacenti al Medical Center, che in breve tempo è diventato il poliambulatorio di riferimento per tutto il territorio. Ascom Bra è artefice di questi passaggi e cura amministrativamente il complesso, che ricordiamo si compone anche del centro di Medicina del Lavoro “Symed”, a disposizione di tutte le aziende e le imprese del nostro territorio. Questo ultimo tassello contribuisce ad aumentare l’offerta di un polo sanitario di primissimo livello che ha pochi eguali nella nostra provincia”.

Luigi Barbero è anche consapevole di un aspetto sociale non secondario: “La città di Bra, fin da subito ha apprezzato professionalità e competenze di un polo specializzato nella Sanità, di facile fruizione, che ha colmato un vuoto, inserendosi con efficacia nella vita della comunità”.

Animazione Motoria Sorriso (AMS) promuove professionalmente, al di fuori dell’ambito sanitario, l’Attività Fisica Adattata (AFA) grazie ad un team con competenze multidisciplinari: fisioterapisti e chinesiologi clinici (LM67) sono affiancati da medici, ed è presente nei principali comuni della provincia di Cuneo.

Animazione Motoria Sorriso vanta inoltre una solida esperienza nel settore ed è riconosciuta a livello nazionale. Le finalità del progetto sono state approvate dal Comitato Scientifico dell’Università di Biomedicina e Movimento di Verona e collabora con l’Università SUISM di Torino tramite tirocini per il personale operante.

L’obiettivo primario di AMS è contribuire in maniera determinante al raggiungimento del benessere psicofisico delle persone migliorando la qualità della vita, un aspetto a cui tiene molto il Direttore Sanitario di Medical Center Camillo Scimone (nella foto sopra con Elio Milanesio, responsabile del centro): “Chi mi conosce sa quanto sono sostenitore di benessere e medicina dello sport. Ritengo che “Fisiosorriso” rappresenterà un centro d’eccellenza in grado di aiutare i pazienti nella riabilitazione e nella promozione dell’Attività Fisica Adattata sul territorio. La sinergia tra gli enti coinvolti favorirà lo sviluppo di competenze professionali e contribuirà a garantire un servizio più efficace e qualificato al territorio».

Il presidente di Animazione Motoria Sorriso è Marco Grosso (nella foto sopra con Cesare Ferro), che puntualizza: “Fisiosorriso arriva a Bra per offrire al territorio tutta l’esperienza maturata nella Granda da AMS. La nostra è una filosofia improntata all’ascolto delle esigenze dell’utente e della modulazione dei servizi allo scopo di ottenere il benessere di chi si rivolge ai nostri centri. I nostri terapisti sono altamente specializzati e costantemente aggiornati sulle più recenti evidenze scientifiche in ambito fisioterapico”.

Cesare Ferro, direttore sanitario del Centro Fisioterapico aggiunge: “Fisiosorriso rappresenta una grande novità per il territorio braidese e potrà rispondere alle esigenze di salute della popolazione che orbita sulla città di Bra. Esigenze che vanno nella direzione di creare percorsi ad hoc per gli utenti rispondendo in tempi rapidi e con tutta la professionalità maturata in anni e anni di esperienza nel settore”.

L’Ascom di Bra è ovviamente impegnata su tanti fronti ed è sempre più parte della comunità e di un territorio per fortuna ricco di iniziative. Luigi Barbero non nasconde l’orgoglio di farne parte: “Siamo molto soddisfatti che anche questa iniziativa, avviata due anni fa e fortemente voluta dalla nostra Ascom, stia oggi assumendo un rilievo sempre più significativo, non solo a livello locale, ma anche su scala provinciale. In un settore, quello della sanità privata, che sta emergendo con crescente rilevanza, abbiamo scelto consapevolmente di offrire un ulteriore servizio, rivolto non solo ai nostri associati, soci e imprenditori, ma anche ai loro dipendenti e, più in generale, all’intera collettività. Ci auguriamo che questo percorso di crescita e consolidamento possa proseguire nel tempo. L’Ascom, dal canto suo, non si ferma: all’orizzonte vi sono nuove iniziative, in particolare nell’ambito della formazione, e non solo, che siamo pronti a mettere in campo con lo stesso entusiasmo e determinazione”.

Per contatti con Medical Center e Fisiosorriso:

Medical Center: 0172/1915244

Animazione Motoria Sorriso: 349 8879903

info@fisiosorriso.it

www.fisiosorriso.it