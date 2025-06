Il mondo del Rally piange l'albese "Gil" Calleri: è la vittima dell'incidente avvenuto nella scorsa notte a Carrù

È Gilberto Calleri, albese di 55 anni, l'uomo deceduto in nottata a Carrù in seguito ad un incidente mentre era alla guida della sua moto in Via Circonvallazione.

La notizia ha destato sconcerto nel mondo del rally di cui "Gil", come era soprannominato, era grande appassionato. Ex pilota e navigatore, faceva parte del Cinzano Rally Team l'associazione che organizza il rinomato Rally di Alba.

Dopo la caduta dalla sua moto, avvenuta attorno alle 2,15 della notte tra sabato e domenica, è riuscito ad allertare i soccorsi ma, nonostante il trasporto d'urgenza all'ospedale di Mondovì, si è spento poco più tardi.

Lascia la moglie ed un figlio.