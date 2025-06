Ingredienti non tradotti in italiano: richiamati undici lotti di Nutella Ice Cream

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, giovedì 26 giugno).

Un difetto formale che ha reso necessaria una misura straordinaria: il ritiro dal mercato di 11 lotti del gelato Nutella Ice Cream Pot da 230 grammi (470 ml), venduto da alcune delle principali catene della grande distribuzione italiana, tra cui Coop, Decò, Esselunga, Bennet e Carrefour.

A motivare il richiamo non è stata una contaminazione né un problema di sicurezza, ma l’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana: un dettaglio che, secondo la normativa vigente, impedisce al consumatore di accedere in modo chiaro alle informazioni nutrizionali e allergeniche, soprattutto in caso di intolleranze o esigenze specifiche.

I lotti interessati sono contraddistinti dai codici L354E32A00, L355E32B00, L355E32C00, L356E32B00, L356E32C00, L356E32D00, L357E32A00, L357E32B00, L007K32A00, L007K32B00 e L008K32A00, con scadenze comprese tra il 12 giugno e il 2 luglio 2026. Tutti sono stati distribuiti da Ferrero Commerciale Italia Srl.

L’azienda ha precisato che il prodotto può comunque essere consumato senza rischi, ma ha invitato i clienti a prestare attenzione. Chi fosse in possesso di una delle confezioni interessate può reperire la lista ingredienti in italiano sul sito ufficiale di Ferrero oppure contattare il numero verde 800 909690, attivo per fornire supporto e informazioni.