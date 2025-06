Alba Cheer: Titans Elite terzi all'Europeo in Slovenia

Gli ICU European Cheerleading Championships in corso questo weekend in Slovenia a Ljubljana hanno visto protagonisti i Titans Elite di Alba Cheer, capaci di salire sul terzo gradino del podio nella giornata inaugurale di Venerdì 27 Giugno.

In gara nella categoria Senior Coed Elite, gli albesi, cinque volte di fila campioni nazionali, sono terzi in una sfida a sette, per soli 1,20 punti alle spalle di un team della Repubblica Ceca e 0,70 da quello dell'Ungheria. Un podio che, alla luce di una prestazione di altissimo livello ( video ), va addirittura stretto alla compagine allenata dalla coach Francesca Topino assistita dal team manager Giacomo Magnone: forse essere stati i primi a scendere in pedana ha condizionato i giudizi; ma ciò che resta è tuttavia un bellissimo programma tecnico culminato con un esercizio quasi perfetto che ha più che meritato il bronzo.

A distanza di dieci anni, un team italiano torna così sul podio europeo nel senior coed elite, proprio a Ljubljana, dove nel 2015 ci fu l’ultima vittoria tricolore.

È una medaglia di bronzo che rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione ai vertici, che ha visto praticamente tutti gli atleti dei Titans Elite sobbarcarsi un doppio impegno andando anche a competere in primavera negli Stati Uniti, chi al mondiale con la nazionale e chi al Summit. Un risultato straordinario che è stato celebrato alla Palestra Titans con una simpatica festa a sorpresa improvvisata ieri sera da parenti e amici in occasione del rientro della squadra.

Con questa competizione e l'ennesima medaglia conquistata la stagione 2024/25 di Alba Cheer giunge così al termine; mentre sono già in corso gli allenamenti estivi, il focus è ora tutto per il terzo weeend di Luglio, quando un mini-camp di preparazione sarà l’antipasto dei tryout per il nuovo anno sportivo.

NextUpNow, il futuro è qui e i Titans sono pronti a scriverlo.