MONDOVÌ VOLLEY: la "Pumina" Beatrice Fissore completa la cabina di regia

Si resta “in casa” per completare il reparto palleggiatrici di Mondovì Volley in vista del prossimocampionato di Serie B1. Il DS Max Rubado e l’allenatore Claudio Basso hanno infatti deciso dipuntare con decisione su Beatrice Fissore quale alternativa alla già annunciata Sara Colombano.

Classe 2007, non si può dire che Beatrice Fissore non sia una “enfant du pays”: monregalese dinascita e di famiglia, “Fix” ha mosso i primi passi proprio con la LPM Pallavolo Mondovì, crescendodi anno in anno fino al passaggio verso il progetto MonVi, per il quale ha militato nelle ultime trestagioni. Nella prima di queste ha avuto modo di confrontarsi con l’impegnativa Serie D, a fiancodell’impegno con l’Under 16.



Solida al palleggio e letale al servizio, Beatrice ha condotto con piglio sicuro la formazione MonViUnder 18 nelle ultime stagioni, aiutandola a raggiungere in entrambe le occasioni il podioterritoriale. Per lei anche l’impegno con la Serie C marchiata Vicoforte Volley Ceva, con unatranquilla salvezza raggiunta da titolare.

Adesso, completato il percorso delle Under, si spalancano le porte della prima squadra, un sognoper una ragazza nata e cresciuta nel settore giovanile monregalese: “Sono molto contentadell’opportunità che mi è stata data e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con le mie nuovecompagne. Sarà sicuramente un’esperienza formante sia a livello personale sia a livellotecnico e tattico. Mi aspetto una stagione di grandi miglioramenti, sarà bellissimo tornare inpalestra per questa emozionante avventura.”



APPROFONDIMENTO - LA CARRIERA DI BEATRICE FISSORE

2015-2022: giovanili LPM Pallavolo Mondovì

2022-2023: giovanili MonVi + Serie D

2023-2025: giovanili MonVi + Vicoforte Volley Ceva (C)