Achille Lauro difende Mengoni da critiche look: "Rispettare scelte artistiche"

(Adnkronos) -

Achille Lauro prende le difese di Marco Mengoni, finito nel mirino dei social per i look scelti per il suo tour. "Credo che si debbano rispettare il lavoro e le scelte artistiche di ognuno", ha dichiarato Lauro prima del suo show al Circo Massimo in un incontro con la stampa. "Mengoni è grande abbastanza, sia musicalmente che anagraficamente, per decidere cosa sia meglio per il suo show, che tra l'altro è uno dei più ambiziosi nel panorama attuale, con un respiro internazionale".

Achille Lauro, l'abbraccio a Roma: "Finalmente a casa" - Video

E poi, ironizza, “non sono certo io, che a Sanremo mi sono presentato in tutina, a poter giudicare le scelte di Marco. Credo che la sua sia stata una decisione ponderata e voluta”. A proposito dello show di Mengoni, Lauro aggiunge: "Penso che abbiano fatto uno show pazzesco. Ho visto delle immagini, e l'impatto è forte. È giusto che chi ha la possibilità di esporsi e di fare grandi cose, le faccia. Questo incoraggia anche altri artisti, affermati o emergenti, a sperimentare. Complimenti a chi ha lavorato allo spettacolo, c'è un grande lavoro dietro".

“È una scelta di percorso. Il Circo Massimo è una location altrettanto bella. Vogliamo goderci questa esperienza. Poi apriremo lo Stadio Olimpico (il 10 giugno 2026, ndr), e spero di replicare in altre grandi venue in Italia, come San Siro”, ha risposto poi in merito alla scelta di non aggiungere una terza data al Circo Massimo o optare direttamente per uno stadio, vista la grande richiesta del pubblico.

L'artista commenta poi le polemiche sul gigantismo degli eventi: "Non mi piace ridurre tutto ai numeri. Ci sono progetti bellissimi che non hanno successo, e progetti mediocri che trionfano. Ho visto tante polemiche, ma anche tanti grandi spettacoli. Invece di criticare chi inciampa, bisognerebbe aiutarlo a crescere. In tempi difficili come questi, serve coesione, soprattutto nella musica".