Gb, "morte all'esercito di Israele": i cori anti Idf a Glastonbury

(Adnkronos) - “Death, death to the Idf” ("Morte, morte alle Idf"). Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato ''le terribili e disgustose parole di odio'' contro le Idf, le Forze di difesa israeliane, durante l'esibizione del duo Bob Vylan sul palco di West Holts a Glastonbury.

Durante l'esibizione, trasmessa in diretta dalla Bbc, il duo punk britannico ha gridato alla folla diversi slogan, tra cui 'Death, death to the Idf'.

"'Non ci sono scuse'', ha detto Starmer aggiungendo che '''la Bbc deve spiegare come queste scene siano state trasmesse".

L'organizzatrice del festival Emily Eavis ha affermato che i cori anti Idf hanno "superato di gran lunga il limite" e che ''non c'è spazio per l'antisemitismo, l'incitamento all'odio o l'incitamento alla violenza".