Inghilterra campione d'Europa Under 21, Germania battuta 3-2

(Adnkronos) - L'Inghilterra ancora Campione d'Europa Under 21 grazie al colpo di testa di Jonathan Rowe che ha regalato alla squadra di Lee Carlsey una vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro la Germania nella finale di stasera. I campioni in carica si sono portati in vantaggio di due gol all'inizio, ma sono stati rimontati dalla Germania che ha portato la partita alla mezz'ora di recupero. Con un gol al 92' l'ala del Marsiglia Rowe ha regalato all'Inghilterra il suo quarto titolo, portandosi in vantaggio di un gol sulla Germania e a un solo gol dal record congiunto di Spagna e Italia, cinque volte vincitrici.