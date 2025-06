Mondiale per Club, 4-0 del Psg all'Inter Miami: francesi ai quarti di finale

(Adnkronos) -

Il Psg batte 4-0 l'Inter Miami agli ottavi di finale del Mondiale per Club e vola ai quarti del torneo. I francesi, campioni d'Europa in carica e grandi favoriti della manifestazione, liquidano la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Joao Neves (6' e 39'), l'autorete di Aviles (44') e il sigillo finale di Hakimi nel secondo minuto di recupero della prima frazione. Nulla da fare per la squadra di Mascherano: Leo Messi saluta la manifestazione senza gol e con una sconfitta pesante.

Il Psg ora affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Flamengo, in campo oggi alle 22 ora italiana.