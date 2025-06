Psg-Inter Miami: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Tornano in campo i campioni d'Europa del Psg nel Mondiale per Club. Oggi, domenica 29 giugno, i francesi affrontano l'Inter Miami del grande ex Leo Messi negli ottavi del torneo. Si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e in palio ci sono i quarti di finale della competizione contro la vincente della partita tra Flamengo e Bayern Monaco. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Ecco le probabili formazioni di Psg-Inter Miami, in campo alle 18 ora italiana:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All. Mascherano.

La partita tra Psg e Inter Miami agli ottavi di finale del Mondiale per Club sarà visibile in esclusiva, in diretta e in streaming (gratuitamente), su Dazn.