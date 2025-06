Stop voli per guasto a centro radar Milano, traffico aereo tornato regolare

(Adnkronos) - Situazione tornata regolare già dalla tarda serata di ieri per il traffico aereo nell'area nord ovest dell'Italia dopo il blocco temporaneo che era stato causato da un guasto al centro radar di Milano. Ieri per i voli degli aeroporti interessati si sono registrati ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni, poi in serata l'Enav ha comunicato la soluzione alla "problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano" grazie "al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo".

"L’evolversi della situazione", ha fatto sapere in serata il Mit, è stata seguita con attenzione dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti a partire da Enav".

Ieri, per circa due ore nel quadrato compreso fra Milano, Torino, Modena, Genova e Pisa non è risultato nemmeno un aereo in volo, poi le prime ripartenze e l'annuncio di Enav sulla risoluzione del problema tecnico.