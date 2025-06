Usa, primo via libera Senato per maxi-legge bilancio. Trump: "Grande vittoria"

(Adnkronos) - Donald Trump esulta su Truth Social per il primo via libera del Senato al suo disegno di legge di bilancio, definendolo una "grande vittoria" e lodando l’impegno dei senatori repubblicani che hanno sostenuto il provvedimento, tra cui Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis. "Sono persone che amano davvero il nostro Paese", ha scritto il presidente.

Il testo, denominato dal tycoon "One Big Beautiful Bill", è stato approvato con 51 voti favorevoli contro 49, superando il primo ostacolo procedurale. Frutto di negoziati serrati e lungo 940 pagine, il disegno di legge estende i tagli fiscali del 2017 e introduce nuove misure promesse da Trump in campagna elettorale, come la detassazione degli straordinari, delle mance e delle pensioni. Include anche tagli a Medicaid, riforme ai programmi di assistenza alimentare e maggiori fondi per ospedali rurali. Due senatori repubblicani, Rand Paul e Thom Tillis, hanno votato contro; quest’ultimo è stato attaccato da Trump, che lo ha accusato di star "commettendo un grande errore" e ha promesso di sostenere eventuali sfidanti alle primarie.

Nel suo post, Trump ha aggiunto: "Come Presidente degli Stati Uniti, sono orgoglioso di tutti loro e non vedo l’ora di lavorare con loro per far crescere la nostra economia, ridurre gli sprechi, mettere in sicurezza il nostro confine, lottare per il nostro esercito e i nostri veterani, garantire che il sistema Medicaid aiuti chi ne ha davvero bisogno, difendere il Secondo Emendamento, e molto altro ancora". I democratici intanto promettono di rallentare il processo legislativo, mentre alla Camera alcuni repubblicani esprimono dubbi sulla nuova versione del provvedimento.

Ieri Elon Musk è tornato intanto ad attaccare il presidente Trump, dopo lo scontro violento tra i due delle scorse settimane. "L'ultima proposta di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese - ha scritto il patron di Tesla su X -. Completamente folle e distruttivo. Sovvenziona le industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro".