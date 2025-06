Zucchero contro Bezos: "Perché viene a rompere i cogl...?"

(Adnkronos) - "Sono già sposati, perché viene a rompere i cogl..ni?”. Così Zucchero, ieri sera, dal palco dello Stadio Euganeo di Padova per il suo 'Overdose D’Amore World Tour 2025', ha lanciato una frecciata di veleno Jeff Bezos, attaccandolo per il suo matrimonio concluso ieri a Venezia dopo tre giorni di festeggiamenti quando.

Per il cantautore emiliano in questo mondo “siamo messi male. Abbiamo a che fare con 5-6 spermatozoi venuti male. Come fai a non farti girare i cogl..ni verso quelli che ammazzano i bambini? Non tocchiamo questo tasto, sarà retorica però qualcosa dovevo dire. Si stanno massacrando, si fanno i dispetti tra di loro", ha concluso.