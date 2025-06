Petanque: le donne dell’Auxilium Saluzzo volano in Serie A, gli Under 18 dominano in Francia

La Bocciofila Auxilium Saluzzo è protagonista assoluta nel panorama nazionale e internazionale della petanque e del volo, grazie a risultati di grande prestigio sia al femminile che in ambito giovanile.

A Bordighera, nella final four del campionato promozione femminile, la squadra diretta da Franco Vottero ha conquistato una storica promozione in Serie A. Decisiva la vittoria del mattino contro il San Bartolomeo, che ha garantito l’accesso alla massima categoria. Nel pomeriggio, le saluzzesi hanno ceduto nell’atto conclusivo per il titolo italiano, chiudendo comunque con una prestigiosa medaglia d’argento.

Intanto, nella Serie A in corso, la formazione saluzzese con Fornetti e Rei ha incassato una sconfitta nell’ultima giornata di regular season contro la Biarese. Ora il calendario propone una sfida cruciale: sabato 12 luglio si giocherà in casa lo spareggio salvezza contro la Bocciofila Buschese.

Ma il club del presidente Pieraldo Moine festeggia anche in campo internazionale: nel torneo dell’Isère a Eybens (Francia), l’Italia Under 18 ha conquistato il primo posto con una squadra che parlava saluzzese. Matteo Macario, Francesco Costa e Nicolò Buniva, tre dei quattro convocati azzurri, sono infatti cresciuti proprio nell’Auxilium. Un risultato che certifica l’eccellenza del vivaio.

E proprio dal settore giovanile arrivano altri segnali positivi. Nei campionati italiani Under 15 di prova individuale, al Veloce Club di Pinerolo, Federico Rainero ha centrato la qualificazione, mentre Alessandro Beretta e Greta Buniva si sono fermati in semifinale, sfiorando l'accesso alla fase nazionale.

Buon risultato anche nel "Trofeo Iren" femminile alla Vigonese, dove Laura Trova e Greta Buniva hanno chiuso al terzo posto.

Il prossimo appuntamento da cerchiare in rosso è nel fine settimana: gli Under 18 saluzzesi saranno tra i protagonisti della final four scudetto ad Orsago (Treviso), dove sfideranno Enviese, Quadrifoglio e Buttrio. L’Auxilium Saluzzo sogna in grande, e lo fa con solide basi, tra talento, passione e risultati concreti.