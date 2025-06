Atletica Roata Chiusani brilla alla Run the Night di Cuneo: tre titoli provinciali e numerosi podi

Venerdì 27 giugno, la Run the Night di Cuneo ha richiamato circa 1500 atleti sul circuito stracittadino, organizzata da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Karhu e CdF. La manifestazione ha visto una massiccia partecipazione degli atleti del Roata Chiusani, impegnati sia nella mezza maratona, valida come campionato provinciale, sia nella prova più breve di 7 km.

Sulla mezza maratona, i roatesi hanno conquistato tre titoli provinciali: Tommaso Bosio primo nella categoria PM con un tempo di 1h21’32”, Enrico Chiapello primo SM50 in 1h22’29” e Raffaella Giordano terza SF55 in 2h04’11”. Da segnalare anche il terzo posto di Roberto Alfonsi nella categoria SM40 e ottime prestazioni di diversi altri atleti della squadra.

Nella 7 km, caratterizzata da un solo giro del percorso, spiccano i podi assoluti con Danilo Brustolon e Davide Martina che hanno chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto, e la 4ª posizione femminile di Cinzia Tomatis. Numerose vittorie di categoria hanno arricchito il bottino del Roata, tra cui quelle di Enrico Aimar (SM40), Andrea Ubezio (AM), Maurizio Morello (SM45), Guido Castellino (SM65), Silvia Di Salvo (SF55), Cristina Frontespezi (SF65) e Marco Olmo (SM70).

Inoltre, Sarah Aimée L’Epée si è imposta nella Val di Fassa Running, manifestazione di corsa in montagna su cinque tappe, confermando il valore dell’Atletica Roata Chiusani anche nelle competizioni su terreni impegnativi. Infine, al Campionato Italiano Under 18 di Rieti, Francesco Gollè ha sfiorato il personale negli 800 metri, chiudendo in 1’57”49, un’esperienza positiva per il giovane atleta seguito dal tecnico Augusto Griseri.

La Run the Night conferma così la vitalità e la qualità dell’Atletica Roata Chiusani, capace di ottenere risultati di rilievo su più fronti e distanze diverse.