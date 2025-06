A Demonte l'iniziativa "#FAI una passeggiata - tra cultura e natura"

Un pomeriggio tra arte, spiritualità e tradizione in uno dei borghi più affascinanti della Valle Stura: è quanto propone il Gruppo FAI Giovani di Cuneo con l'iniziativa "#FAI una passeggiata - tra cultura e natura", in programma sabato 5 luglio 2025 a Demonte. L'evento è pensato per chi desidera riscoprire, con sguardo attento, alcuni gioielli architettonici del territorio, in un itinerario culturale che intreccia arte sacra e memoria storica.

I partecipanti saranno guidati alla scoperta della Chiesa Parrocchiale di San Donato, edificio imponente e ricco di elementi decorativi barocchi; della Confraternita di Santa Croce, esempio raffinato di architettura devozionale seicentesca; della Confraternita di San Giovanni Decollato piccolo scrigno di arte popolare e spiritualità alpina; e infine del nobiliare Palazzo Borelli, elegante dimora storica con ambienti interni di pregio, sede di mostre ed esposizioni.

A conclusione delle visite, il percorso proseguirà in chiave conviviale con un aperitivo musicale, allietato dalle coinvolgenti sonorità folk del gruppo "La Rueido Balfolk", all'interno del Parco del Palazzo. L'aperitivo si svolgerà dalle ore 18:30 alle ore 20:00. Il ritrovo è previsto alle ore 16:00 presso l'ingresso di Palazzo Borelli, dove sarà allestito il banco FAI. Le visite inizieranno alle 16:30. La prenotazione è obbligatoria attraverso il portale ufficiale faiprenotazioni.

Contributi suggeriti: Solo visita: Tesserati FAl: € 3,00 Non tesserati: € 5,00 Visita + aperitivo: Tesserati FAI: € 20,00 Non tesserati: € 25,00 Sarà possibile tesserarsi al FAl in loco, usufruendo di quote agevolate per i giovani tra i 18 e i 35 anni. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Valle Stura Experience, la Parrocchia di Demonte e Don Fabrizio Della Bella, il gruppo musicale La Rueido Balfolk, Pasticceria Agnello e l'associazione Amici di Demonte, che con passione contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale.

Per ulteriori informazioni: FAI - Delegazione di Cuneo Corso Dante 46, Cuneo Tel. 351.5556443 Email: cuneo@faigiovani.fondoambiente.it