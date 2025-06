A GAressio successo per la sesta edizione de "Il miglio d'oro"

Nella notte di sabato 28 giugno le vie di Garessio si sono colorate di entusiasmo grazie alle 600 persone che hanno aderito al Miglio d’Oro, festa che ormai è diventata tradizione annuale per gli abitanti della Val Tanaro, e non solo: si è registrata la presenza di partecipanti anche da Torino, Genova, Imperia e Rimini!

Con il suo format, ispirato ai pub crawl ma in chiave Garessina, la festa è entrata nel cuore di tutti.

Arrivati alla sesta edizione, il Miglio d’Oro si è riconfermato un grande successo: risate, musica, drink e amicizia hanno legato la folla che ha percorso tutto il paese, dal basso verso l’alto, finendo nella suggestiva piazza del Municipio, trasformata in una pista da ballo a cielo aperto, in cui tutti si sono sentiti liberi di unirsi in balli, chiacchiere e brindisi.

Teresa Tosca Masetti e Michele Odda, i due organizzatori, si dicono "felici di aver visto così tante persone divertirsi, fare amicizia, creare nuovi legami, poiché l’obiettivo del Miglio d’Oro, che non è solo una camminata ma è un’esperienza sorprendente che resta nel cuore, è creare unione”. Poi continuano ringraziando tutti coloro che li aiutano, senza i quali la festa non potrebbe esistere, perché, quest’anno in particolare, è stato fondamentale il loro aiuto nella gestione di un evento che ogni anno cresce sempre di più e che, di conseguenza, porta tante cose belle ma anche qualche difficoltà in più.

Il Miglio d’Oro è, quindi, molto più di una semplice festa: è un fenomeno sociale che trasforma Garessio in un paese più vivo e che rivela i potenziali del luogo.

In tutto questo, una delle poche certezze è che tutti aspettano solo la prossima edizione, perché a Garessio una notte così non si dimentica".