A San Rocco Castagnaretta la seconda edizione del Caffè Letterario

All’interno del progetto “Attivamente Anziani”, il gruppo di San Rocco Castagnaretta e San Paolo ha lavorato con entusiasmo alla riorganizzazione della seconda edizione del Caffè Letterario, un’iniziativa dedicata alla fascia della terza età.

L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio alle ore 16.30, presso il Centro incontri di San Rocco Castagnaretta, in via Demonte 12.

La cultura è parte integrante del nostro percorso di vita: condividere saperi e conoscenze significa crescere, aprirsi agli altri, arricchire la mente e nutrire lo spirito. Questi momenti di confronto rappresentano una risorsa preziosa per la comunità, offrendo agli anziani l’opportunità di coltivare le proprie passioni, socializzare e mantenersi attivi, sia mentalmente che socialmente.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel progetto “Attivamente Anziani”, giunto alla sua seconda edizione, che ha come obiettivi la promozione della socializzazione, la prevenzione dell’isolamento e il rafforzamento del senso di comunità.

Il progetto è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre. Per informazioni e per iscriversi, contattare Cristina Abello al numero 388/8590367.