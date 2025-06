Interruzioni di corrente a Pontechianale: disagi previsti domani 1° e il 17 luglio

Pontechianale si prepara a due giornate complicate a causa di un'interruzione programmata dell'energia elettrica per interventi urgenti sulla rete di distribuzione. La società “e-distribuzione” ha comunicato al Comune la necessità di effettuare lavori sugli impianti, con conseguente sospensione dell’erogazione di corrente su tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono domani, martedì 1° luglio, dalle 9 alle 15,30, e giovedì 17 luglio, dalle 8,30 alle 15,30.

Durante queste fasce orarie verrà staccata l’energia in gran parte del comune: il 1° luglio saranno coinvolti il capoluogo Maddalena e tutte le frazioni, compreso Chianale, escluso Villaretto, che sarà invece interessato dal blackout il 17 luglio, essendo servito da una diversa rete.

Il disagio colpirà in particolare le attività commerciali e turistiche. Il Comune ha già annunciato la chiusura degli uffici durante le ore dell’interruzione. L’amministrazione teme ripercussioni anche per bar, ristoranti, negozi e altre attività economiche, soprattutto considerando l’arrivo della stagione turistica estiva.

“Sono dispiaciuto e anche mortificato nei confronti dei turisti – ha dichiarato il sindaco Andrea Allasina – che proprio in questi mesi salgono a Pontechianale per trascorrere le ferie o anche solo una giornata di relax al fresco.

L'intervento cade in piena estate, in una giornata di mercato, come domani martedì 1° luglio, e questo amplifica il disagio. Ci spiace in particolare per gli esercenti, che ovviamente quel giorno lavoreranno con difficoltà o terranno chiuse le loro attività. Stiamo cercando di contattare tutti per tempo affinché nessuno si faccia trovare impreparato e possa adottare le giuste precauzioni per evitare danni”.

La popolazione e i visitatori sono quindi invitati a organizzarsi per tempo, tenendo conto delle due giornate di stop elettrico.