Mondovì, eletto il nuovo direttivo della pro loco "Cui dur Ferun": Matteo Terreno è il nuovo presidente

La Proloco Cui Dur Ferun di Mondoviì Borgo Ferrone ha recentemente eletto un nuovo direttivo composto da: Matteo Terreno, Piera Barberis, Emanuele Costamagna, Giacomo Mondino, Elena Di Martino, Alessio Tonello, Valerio Martini, Daniela Brunengo, Thomas Bassino, Stefania Filippi, Gabriele Basso, Anna Magnino.

Il direttivo dell’Associazione ha scelto, all’unanimità, il nuovo Presidente nella persona di Matteo Terreno che sostituisce alla guida della Proloco Piera Barberis dopo 2 anni di lavoro intenso ed appassionato.

Il Prof. Terreno, storico componente e segretario della Proloco, guiderà l’associazione nel prossimo biennio garantendo continuità dei progetti fino ad ora realizzati e rinnovamento nel lancio di nuove iniziative culturali, sociali e ricreative.

I primi collaboratori di Matteo Terreno saranno il tesoriere, nella persona di Emanuele Costamagna, ed il segretario nella persona di Daniela Brunengo.

Il nuovo Direttivo ha lavorato alacremente alla programmazione di FERRONE IN FESTA 2025 che si terrà al Borgo Ferrone – Largo Piergiorgio Frassati- dal 25 al 28 luglio.

Il programma, curato nei minimi dettagli, sarà reso noto nelle prossime settimane tramite apposite comunicazioni sui giornali locali ed on line e sulle pagine social (Facebook ed Instagram) della Proloco Cui Dur Ferun.

Il direttivo della PROLOCO ha stabilito che il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria sarà destinato, quest’anno, a finanziare un progetto della scuola primaria del Borgo Ferrone.

Negli anni scorsi avevano beneficiato della medesima iniziativa l’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì (per acquisto di attrezzature mediche), la scuola dell’infanzia (nuova altalena per l’asilo del Borgo Ferrone) e la Cappella di San Bernolfo ( come contributo ai lavori di restauro).

I biglietti sono fin da ora disponibili presso la Cartolibreria Calandri del Borgo Ferrone al prezzo di 2 euro ciascuno.