Niella Tanaro celebra i 900 anni del suo Castello

Il Castello di Niella Tanaro, uno dei più antichi e significativi edifici storici del Monregalese, compie 900 anni. Per celebrare questa ricorrenza straordinaria, il prossimo 30 agosto 2025 si terrà una giornata di festa e approfondimento culturale.

Il Castello: 900 anni di storia

La posa della prima pietra si fa risalire al 1125 e la fina della costruzione del castello viene menzionata nell’anno 1160, in un contesto segnato dall’affermazione del potere feudale e dalla necessità di difendere il territorio e i collegamenti strategici tra le valli. A promuoverne la costruzione furono i Marchesi di Ceva, dinastia nobiliare di origine aleramica, che lo utilizzarono come avamposto difensivo e sede di potere sul territorio nonché come sede dislocata per l’esazione del dazio sulla Via del Sale, strada di collegamento tra Piemonte e Liguria. In paese vi è testimonianza certa anche del transito di fedeli sulle vie di pellegrinaggio, data la fitta disseminazione lungo tali percorsi di edicole, cappelle ed oratori e la presenza in Niella di un Hospitale.

Il dominio dei Marchesi di Ceva continuò fino al 1530 quando Asti lo passò a Catarinetta Spinola ed infine, nel 1532, a Giovanni del Caretto. Successivamente arrivò ai Sauli ed infine ai Conti Coardi di Carpeneto che ne ebbero la proprietà sino al periodo della restaurazione.

Un momento importante della storia del castello avvenne il 30 ottobre 1807, quando fu acquistato da Andrea Piovano, mezzadro del Conte Coardi ma anche fabbro ferraio (in un documento il Piovano viene citato come “…colui che costruisce strumenti affilati…”), antenato dell'attuale proprietario. Da allora, il castello è rimasto legato alla famiglia, che ha curato la sua conservazione e ne ha mantenuto viva la memoria storica.

Momenti di festa tra storia e territorio

Per festeggiare l’importante anniversario, il Castello sarà aperto al pubblico per diverse giornate nei mesi di luglio e agosto nelle quali si susseguiranno eventi culturali e musicali per culminare il 30 agosto con un convegno storico alle ore 18:00, durante il quale due storici discuteranno dei principali avvenimenti accaduti in Italia e nel Monregalese tra il 1100 e il 1300, periodo in cui il castello nacque e si affermò come presidio territoriale. Domenica 31 si celebrerà un altro momento imporrante per Niella Tanaro con l’inaugurazione della Festa del Pane di giunta alla sua quinta edizione.

I relatori

Sebastiano Carrara. Si occupa da sempre dello studio e della valorizzazione dei beni culturali tra Liguria e Piemonte. È presidente del Fondo Storico “Alberto Fiore”, consigliere della Società di Studi Storici della provincia di Cuneo e presidente del Polo Culturale della Città di Garessio.

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Carrara S., Odello G., 2014, Castelli e fortificazioni sul territorio dell’antico marchesato di Ceva. Censimento delle strutture e prime considerazioni, in Ceva e il suo marchesato fra Trecento e Quattrocento, Atti del convegno (Ceva, 7 dicembre 2013), «Bollettino Sssaacn», 150, pp. 37-53, Ceva e il suo marchesato fra tardo Medioevo e prima Età Moderna a cura di Sebastiano Carrara e Alessia Castagnino, Atti della Giornata di Studi Certosa di Pesio, 7 ottobre 2023 a cura di Andrea Bertolino, Sebastiano Carrara, Pierangelo Gentile

Luca Finco. Architetto e docente esterno presso l’Università di Torino, è specializzato nello studio dell’architettura fortificata medievale e della cultura materiale in area subalpina. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo. Officine nelle Marittime. Pietre da costruzione e da scultura lungo le vie delle Alpi liguri nel tardo Medioevo (2025), Incastellamento e dinamiche territoriali in alta val Bormida (con Giovanni Murialdo e Paola Comba - 2024), Il progetto “Usque ad cacumina alpium”: primi risultati della ricerca per le strutture fortificate del Cuneese (con Paola Comba - 2023)

La rievocazione storica

Nelle stesse due giornate prenderà vita una rievocazione medioevale grazie ai figuranti del celeberrimo Ordine del Gheppio di Cairo Montenotte. Nel parco del Castello verrà allestito un accampamento medioevale e si susseguiranno giochi storici, danze, giocoleria, tiro con l'arco. Si assisteranno a combattimenti medievali con duelli singoli e di gruppo, battaglie coreografate utilizzando repliche fedeli di armi storiche come spade, asce, lance e scudi. Domenica il gruppo storico scenderà nelle strade del paese con i tamburini e i cortigiani portando la propria arte e bravura duranti i momenti della fiera.

Un invito alla comunità

“Questa festa è un modo per restituire al territorio un pezzo della sua memoria e per condividere con la comunità la ricchezza storica di un edificio che ha attraversato nove secoli di vita”, dichiara Mauro Benedetto che ha promosso il restauro conservativo iniziato nel 2017 e conclusosi nel 2024.

Il convegno storico si terrà nel cortile interno del castello, fino a esaurimento posti. Ingresso gratuito.

Per informazioni:

nfo@castelloniellatanaro.it

+39 320 3158640