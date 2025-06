Revello “ritrova” l’Argentina alla “Fausto Coppi”: un legame che attraversa l’oceano

L'assessore di Revello Katia Disderi e l'ambasciatore argentino in Italia, Marcelo Martin Giusto a Cuneo

In occasione della 36ª corsa ciclistica “Fausto Coppi”, che domenica 29 giugno aveva come partenza e arrivo la città di Cuneo, Katia Disderi, assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Revello, ha incontrato sabato, 28 giugno, nel Salone d'onore del Comune di Cuneo l’ambasciatore argentino in Italia, Marcelo Martin Giusto.

Giusto è stato invitato nella Granda per celebrare l’Argentina come Paese ospite della corsa ciclistica.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per ricordare il forte legame fra Revello e la città argentina di Pozo del Molle, storica meta di emigrazione piemontese, nel nord dello Stato argentino

Il gemellaggio tra Revello e Pozo del Molle, infatti, è stato ufficialmente celebrato nel 2018 in occasione del decennale dell’accordo.

L’iniziativa è nata dalla volontà di rafforzare i rapporti con la comunità revellese emigrata nel corso del tempo in Argentina, creando un ponte culturale e affettivo tra le due realtà.

Questo legame è stato ulteriormente rafforzato dalla cittadinanza onoraria conferita all’ex calciatore Nicolás Andrés Burdisso, già difensore del Torino, il cui bisnonno era originario proprio di Revello.

I registri dell’Ufficio anagrafe del Comune della valle Po riportano infatti tra gli atti di battesimo (non di nascita, poiché all’epoca non esisteva ancora lo Stato italiano) quello del bisnonno Giuseppe, datato 5 gennaio 1854.

Burdisso, oggi 44enne, è nato in Argentina ma ha la doppia cittadinanza e possiede il passaporto italiano.

La sua famiglia, come tante altre originarie della valle Po, ha fatto parte della significativa emigrazione piemontese verso il Sudamerica.

“È stata un'occasione – ha affermato l’assessore Disderi – per rafforzare i legami tra le nostre comunità e per progettare nuove collaborazioni per iniziative culturali e turistiche”.