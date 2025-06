Vicoforte, c per un mese l'ufficio postale del Santuario

Nell’ambito delle attività di riorganizzazione degli uffici postali prevista dal progetto Polis di Poste Italiane, l’Ufficio Postale del Santuario, situato nella Palazzata, sarà chiuso per lavori interni sino al 31 luglio.

Durante la chiusura l’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Vicoforte in via Galliano n. 21 aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:45. Ovviamente, quindi in tutti i giorni della settimana, potrà anche rivolgersi a qualsiasi altro ufficio postale dei paesi limitrofi (es. Mondovì, San Michele, ecc.)