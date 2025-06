Vicoforte, riapre l'ufficio turistico al Santuario

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di contratto per l’affitto del locale già adibito ad informazioni turistiche al Santuario, nella Palazzata, raggiungendo un accordo della durata di sei anni con l’Amministrazione del Santuario.

L’Ufficio era stato aperto oltre dieci anni fa, grazie agli accordi raggiunti prima con il Comune e poi con l’Unione Montana del Monte Regale ed era stato oggetto di interventi di arredo in collaborazione con l’Associazione “Le Terre dei Savoia” e con l’ATL del Cuneese.

Con la messa in liquidazione dell’Unione Montana dal mese di gennaio 2023 sono venuti meno i rapporti contrattuali in essere e l’Amministrazione del Santuario aveva consentito al Comune di effettuare aperture stagionali, in collaborazione con l’ATL del Cuneese, nel 2023 e nel 2024.

"Stiamo ora definendo le possibilità di accordi che consentano di assicurare un’apertura continuativa - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -, tenendo conto dei giorni e dei periodi di maggior afflusso turistico, delle possibilità di creare un sistema di collaborazione con altri uffici turistici della zona e non e, ovviamente, dei costi".

Negli ultimi anni era stato aperto per alcuni brevi periodi, in attesa di un contratto di locazione definitivo e pluriennale che finalmente è stato approvato.