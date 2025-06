L’Amatori Basket Savigliano saluta Giorgio Lamia: un addio tra sport e nuovi orizzonti

L’Amatori Basket Savigliano si congeda da Giorgio Lamia, protagonista di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.

Arrivato lo scorso anno su indicazione del coach Siclari, che lo aveva già allenato in ambito giovanile, Lamia ha deciso di non proseguire con la squadra di Serie C per intraprendere un percorso di studi all’estero.

"Giorgio è stato un elemento fondamentale per la nostra squadra e sono molto orgoglioso della sua crescita", ha dichiarato coach Siclari, che ha voluto augurargli il meglio sia sul campo che nella nuova avventura accademica. Anche la società ha voluto ringraziare il giocatore per l’impegno e la dedizione dimostrati durante la stagione, augurandogli un futuro ricco di successi.