Nicole Bracco brilla a Greve in Chianti: quinta assoluta e protagonista tra le esordienti

Una prestazione tutta grinta e determinazione per Nicole Bracco, che domenica 29 giugno ha chiuso quinta assoluta nella quindicesima tappa del Trofeo Rosa, gara valida anche come Campionato Regionale Toscano per le esordienti donne. La corsa, organizzata dalla Ciclistica Grevigiana A.S.D., ha messo alla prova le atlete con un circuito da ripetere quattro volte, con salite brevi ma intense, per un totale di 34 km e oltre 600 metri di dislivello.

La giornata, segnata da un caldo torrido, non ha scoraggiato Nicole, che ha corso con intelligenza e coraggio. Quando, nel secondo giro, un terzetto ha preso il largo decidendo le sorti della gara, la giovane cesanina è rimasta nel gruppo inseguitore senza mai mollare la ruota. Nel finale ha lottato con le unghie e con i denti per lo sprint, chiudendo quinta e lasciando il segno in una gara di altissimo livello.

Il successo di giornata è andato a Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini, che ha conquistato anche il titolo di campionessa toscana. Ma per Nicole, ancora una volta, è arrivata una prestazione convincente, che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama giovanile del ciclismo femminile.

Ottime notizie anche per il resto della squadra: Martina Pianta ha chiuso quarta e Aurora Cerame ha vinto tra le esordienti primo anno, regalando un’altra grande soddisfazione al team guidato da Guido Roncolato.

Il gruppo cesanino lascia la Toscana con morale alto e risultati concreti, confermandosi al vertice del Trofeo Rosa in tutte le categorie. Nicole Bracco, in particolare, si conferma tra le atlete più in forma del momento: la stagione è ancora lunga, ma il talento e la tenacia non mancano.