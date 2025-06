Incidente alla Fausto Coppi: ciclista ancora in prognosi riservata dopo la caduta nel vallone dell'Arma

Restano gravi le condizioni del ciclista 56enne rimasto vittima di un incidente durante la Granfondo “La Fausto Coppi”, svoltasi ieri, domenica 29 giugno.

L’uomo ha perso il controllo della sua bicicletta mentre percorreva un tratto nei pressi del Rifugio Carbonetto, nel vallone dell’Arma, nel territorio comunale di Demonte, finendo rovinosamente fuori strada.

Soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate. A 24 ore dall'incidente, il quadro clinico non ha subito variazioni: le sue condizioni restano critiche e la prognosi è ancora riservata.