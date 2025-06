Banca di Caraglio apre la quinta filiale nell'area torinese, tocca a Grugliasco

Lunedì 7 luglio la Banca di Caraglio aprirà a Grugliasco la sua quinta filiale sull’area torinese. Sarà nel centrale viale Antonio Gramsci 134, sulla direttrice che conduce a Collegno, in prossimità della nuova stazione della metropolitana che collegherà la città alle porte di Torino con il centro del capoluogo.

Questa nuova filiale si presenta come un punto di riferimento fondamentale per i residenti e le attività locali; sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, per operazioni di sportello, dalle 8,30 alle 13,20, e per attività di consulenza, dalle 8,30 alle 13,20 e dalle 14,30 alle 16,50.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di questa nostra nuova filiale in un’area su cui continuiamo a consolidarci e a mettere radici importanti – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Grugliasco è un centro vitale e dinamico e siamo certi che qui troveremo terreno fertile per costruire relazioni stabili e durature con famiglie, imprese e associazioni. Questo passo conferma la dinamicità della Banca di Caraglio anche in questo 2025 per continuare a rafforzare la propria presenza sul territorio ed essere così sempre più vicina alle comunità locali.

A questa apertura, infatti, in autunno farà seguito quella di Confreria a Cuneo, dando così alla comunità del posto la possibilità di usufruire nuovamente di tutti i servizi erogati da uno sportello bancario. Il tutto seguendo le direttrici di sviluppo della nostra Banca, che sono molteplici e ad ampio raggio, come previsto dal Piano strategico recentemente approvato. Ogni nuova apertura rappresenta, oltre ad un’opportunità di crescita per il nostro istituto, un segno concreto dell’impegno nel promuovere un modello di banca di Credito Cooperativo basato sulla partecipazione, sulla relazione diretta con i clienti e sul sostegno all’economia reale”.

La Banca di Caraglio, nata nel lontano 1892, ha chiuso il 2024 con indicatori economici e patrimoniali in continua crescita, a conferma di grande solidità e costante impegno a supporto delle economie locali. Tra questi l’utile netto d’esercizio che si è attestato ad oltre 20 milioni di euro con una dotazione patrimoniale che ha superato quota 161 milioni di euro. La Banca di Caraglio è presente con 34 sportelli nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Imperia e Savona.