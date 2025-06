Cloud mining Btc di nuova generazione per democratizzare la redditività

AAS Miner, importante piattaforma di Cloud Mining per BTC , ha annunciato oggi l' estensione dei suoi servizi, offrendo un gateway semplice e sicuro per investire nel mining di criptovalute e generare reddito passivo. Con una soluzione intuitiva ed efficiente, AAS Miner punta a stabilire lo standard per il settore internazionale del Cloud Mining per BTC, offrendo soluzioni accessibili sia agli investitori esperti che ai nuovi investitori in asset digitali.

AAS Miner si impegna a offrire un'esperienza di mining senza pari attraverso l'integrazione di hardware ASIC e GPU innovativi con un'interfaccia utente intuitiva. La piattaforma elimina le complessità associate al mining di criptovalute tradizionale, come l'approvvigionamento di hardware, la manutenzione e gli elevati costi energetici, semplificando l'avvio del percorso di apprezzamento del patrimonio degli utenti.

"In AAS Miner, la nostra missione principale è consentire alle persone di partecipare alla fiorente economia digitale con sicurezza e semplicità", ha affermato un portavoce di AAS Miner. "Crediamo che generare reddito passivo dalle criptovalute debba essere semplice e accessibile. La nostra piattaforma, supportata da tecnologie avanzate e da un team di esperti dedicato, garantisce un ambiente di mining affidabile ed efficiente per tutti i nostri utenti."

Principali vantaggi della scelta di AAS Miner:

Avvio senza sforzo: gli utenti possono iniziare a minare in pochi semplici passaggi: registrano un account, selezionano il contratto di mining preferito e iniziano a ricevere un reddito giornaliero stabile direttamente sul loro conto. I nuovi utenti ricevono un bonus di registrazione di 10$ e sono disponibili premi di accesso giornalieri di 0,8$.

gli utenti possono iniziare a minare in pochi semplici passaggi: registrano un account, selezionano il contratto di mining preferito e iniziano a ricevere un reddito giornaliero stabile direttamente sul loro conto. I nuovi utenti ricevono un bonus di registrazione di 10$ e sono disponibili premi di accesso giornalieri di 0,8$. Hardware all'avanguardia: AAS Miner utilizza le più recenti apparecchiature di mining ASIC e GPU, garantendo elevata efficienza e prestazioni ottimali per la produzione di asset digitali.

AAS Miner utilizza le più recenti apparecchiature di mining ASIC e GPU, garantendo elevata efficienza e prestazioni ottimali per la produzione di asset digitali. Nessun costo nascosto: la piattaforma copre in modo trasparente tutti i costi hardware, di installazione, di manutenzione e di elettricità, offrendo agli utenti un modello di guadagno chiaro e prevedibile.

la piattaforma copre in modo trasparente tutti i costi hardware, di installazione, di manutenzione e di elettricità, offrendo agli utenti un modello di guadagno chiaro e prevedibile. Guadagni stabili e prevedibili: una volta acquistato un contratto, il sistema elabora e aggiorna automaticamente i guadagni ogni 24 ore, offrendo un flusso di entrate costante.

una volta acquistato un contratto, il sistema elabora e aggiorna automaticamente i guadagni ogni 24 ore, offrendo un flusso di entrate costante. Solida sicurezza dei fondi: una parte significativa dei fondi degli utenti è protetta in cold wallet offline. Protocolli di sicurezza avanzati, tra cui McAfee® Security e Cloudflare® Security, sono implementati per garantire la massima protezione degli asset.

una parte significativa dei fondi degli utenti è protetta in cold wallet offline. Protocolli di sicurezza avanzati, tra cui McAfee® Security e Cloudflare® Security, sono implementati per garantire la massima protezione degli asset. Supporto esperto e operazioni ecosostenibili: un team di esperti di blockchain e ingegneri IT offre un servizio clienti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, AAS Miner si impegna a un mining ecosostenibile, alimentando le sue operazioni con fonti di energia pulita come pannelli solari monocristallini ed energia eolica su larga scala, per garantire la redditività riducendo al minimo l'impatto ambientale.

un team di esperti di blockchain e ingegneri IT offre un servizio clienti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, AAS Miner si impegna a un mining ecosostenibile, alimentando le sue operazioni con fonti di energia pulita come pannelli solari monocristallini ed energia eolica su larga scala, per garantire la redditività riducendo al minimo l'impatto ambientale. Programma di referral redditizio: gli utenti possono guadagnare un bonus di referral permanente del 5% (Livello 1) e del 2,5% (Livello 2) invitando amici, ottenendo così un'ulteriore possibilità di accumulo di ricchezza.AAS Miner offre una varietà di contratti di mining popolari, pensati per diverse capacità e durate di investimento, tra cui opzioni per la potenza di cloud computing di Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Dogecoin (DOGE).

Mentre il mercato delle criptovalute continua ad apprezzarsi, il BTC Cloud Mining con AAS Miner rappresenta un'opportunità per partecipare alla crescita dell'economia digitale, allineando il progresso tecnologico con lo sviluppo sostenibile.

Informazioni su AAS Miner: AAS Miner è una piattaforma leader nel cloud mining di BTC , creata con l'obiettivo di fornire un modo semplice, sicuro ed efficiente per guadagnare criptovalute in tutto il mondo. Sfruttando hardware di mining all'avanguardia e un team di esperti, AAS Miner si impegna a garantire operazioni trasparenti, una sicurezza affidabile e pratiche ecosostenibili, consentendo agli utenti di ottenere un reddito passivo nel settore degli asset digitali.

Contatto con i media:

Nome completo: DOLAN Peter James

Posizione: Responsabile della pubblicità

E-mail: Miner@aas8.com

Sito web: https://gbaasia.com/

Indirizzo: 5 Egerton Drive, Hale, Altrincham, Regno Unito, WA15 8EF









