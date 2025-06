A Camo una giornata di festa con "Mani e natura"

Domenica 6 luglio nel piccolo borgo di Camo con la sinergia tra la pro loco di Camo, il gruppo delle Uncinettine e il Museo del Riciclo si terrà l’evento Mani e Natura.

Una giornata di festa che unisce le diverse realtà di Camo, una giornata all’insegna dell’arte e della creatività filo conduttore tra mani e natura, motivo del nome dell’evento. Dalle 9 alle 20 la piazza della chiesa si colorerà e animerà con bancarelle degli hobbisti.

Per l’evento sono stati selezionati artisti e hobbisti con ognuno la propria particolarità, creatività e ì materiali diversi. Vetro, materiali riciclati, tessuti e stoffe, carta, sapone, ferro, cemento, ceramica, filati e legno.

Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare il Museo del Riciclo, museo permanente all’interno dei locali dell’ex municipio, curato da Ann Stefani; l’artista che con tanta passione da nuova vita ai vecchi oggetti della vita contadina.

Si potrà visitare la mostra fotografica “Camo dal 2015 al 2025” di Mauro Trinchero, fotografo camolese che in questa mostra regala scatti del borgo nell’ultimo decennio e la mostra di pittura della manghese Claudia Sterpone.

La suggestiva cornice del Giardino degli Artisti farà da location per due sessioni di yoga: la prima alle ore 9 “Yoga e Joy” con Alice Icardi (per prenotazione 339 7724985) e l’altra alle ore 18 “Yoga e meditazione classe open” con Manila (per prenotazione 347 8123653).

Il bellissimo Giardino accoglierà dalle 10.30 in poi Silvana e Rita che insegneranno a chi vorrà le basi per la creazione dei mandala realizzati in lana e filati con un laboratorio di creazione dei Mandala.

Per gli amanti del buon vino l’Azienda Agricola 499 aprirà le porte in via Roma 3 per degustazione vini e visita ai vigneti.(prenotazioni al 328 3193018)

Nel salone parrocchiale alle ore 11 Ezio Marioni presenterà il suo ultimo libro “Racconti Ritrovati; un quaderno ritrovato unisce ricordi e racconti: da Torino alle colline di Langa, fra notturni di De Chirico e masche del passato e del presente, un ritorno d’amore alla terra”.

Alle ore 15.30 sarà poi il camolese Roberto Saffirio a presentare il suo libro “La Valigia: un’idea che irrompe nella mente è un momento senza tempo. Sogni o ricordi sono bagliori che meritano di essere fissati con le parole e diventare emozioni da leggere”.

Poi dalle 11 alle 15 l’associazione Aroma di un Territorio presenterà e farà degustare i vini del metodo “EsCAMOtage” presso la sede del Museo del Vino (locali ex Municipio)

Dalle 15 alle 18 ci sarà l’Animazione e giochi per i Bambini.

E ancora, alle ore 16.30, sarà possibile prendere parte alla visita guidata alle opere del Museo a Cielo Aperto accompagnati da Marinella (per prenotazioni 334 9811570).

Il RistorArte sarà aperto dalle 8 per chi vorrà gustarsi la colazione con la vista sulle colline, poi aprirà la cucina per il pranzo e alle 16.30 per la Merenda Sinoira entrambe accompagnati dai vini dei produttori locali Marco Rapalino e Azienda Agricola 499. (Prenotazioni al 334 8614826).

Per continuare il ricco programma della giornata “Camminata da Camo a Mango e ritorno” organizzata da Elio Sabena.

Un treck ad anello di 18-20 km con partenza alle ore 10 dal piazzale antistante il Cimitero di Camo verso Madonna della Rovere per poi arrivare a Mango e ritornare a Camo alle ore 17 circa. (Per info e iscrizioni Elio 333 8695428)

Sarà inoltre possibile ammirare la parte di tappeto realizzata dalle Uncinettine di Camo che hanno partecipato insieme all’associazione di Filo in filo di Carpeneto, Zonta club di Alessandria e altre associazioni per la realizzazione del tappeto di un kilometro per la sensibilizzazione sulla violenza delle donne.

Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sulle eventuali sorprese e novità è possibile seguire le pagine Instagram mani_e_natura e facebook Mani e Natura