Consiglio Provinciale Acli a Lurisia con visita alle Terme e al Circolo US. Acli "La Canunia"

Il Consiglio provinciale delle Acli cuneesi svoltosi alle Terme di Lurisia sabato 28 giugno, dopo il momento istituzionale svoltosi in un locale messo a disposizione dalla struttura, è proseguito con due momenti molto interessanti.

Il primo ha visto la partecipazione di un buon gruppo di consiglieri, che si erano prenotati, per la visita guidata delle Terme, ben illustrate da una giovane dipendente, a cui ha fatto seguito la bella esperienza dell’inalazione dei vapori termali, durati una decina di minuti.

Al termine della visita, tutto il gruppo si è ritrovato presso lo spazio esterno del Circolo Us Acli “La Canunia”, guidato dal presidente Bruno Ferraris e dalla responsabile della formazione, Giorgia Ferrero, eletta recentemente consigliera nazionale Us Acli. Durante l’incontro, i presenti hanno potuto vedere da vicino l’attività dei corsi per tecnici e formatori, che si stava svolgendo proprio in quei giorni e venire a conoscenza delle attività che il circolo svolge tutto l’anno.

“La Canunia - ha dichiarato il presidente Us Acli cuneesi, Attilio Degioanni - è un circolo in cui l’equitazione è aperta veramente a tutti, tanto per chi desideri trascorrere una o più ore immerso nella natura, quanto per chi cerchi l’apprendimento tecnico: non mancano le lezioni di base in campo, i pony games per i più piccoli, l’Estate Ragazzi da giugno a settembre e l’equitazione ricreativa disabili per i centri diurni e residenziali del territorio, in sella e in carrozza”.

Durante l’incontro, il presidente provinciale Acli Elio Lingua e il presidente provinciale Us Acli cuneesi, Attilio Degioanni, hanno consegnato al presidente Ferraris e alla consigliera Ferrero, la targa da apporre sul circolo, che indica l’appartenenza alle Acli cuneesi, oltre ad una bandiera dell’associazione.

A seguire, la gestrice Veruska Massucco con alcuni collaboratori, ha offerto ai partecipanti una “merenda sinoira” gustosa e apprezzatissima, che ha ben concluso un pomeriggio ricco da tutti i punti di vista, in una bella atmosfera di amicizia e accoglienza reciproca.