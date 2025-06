Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco: si scaldano i motori per l’edizione 2025

Si avvicina l’appuntamento con uno degli eventi sportivi più affascinanti del panorama podistico italiano: la 16ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba, in programma domenica 26 ottobre 2025. Una corsa che è molto più di una competizione: è un viaggio tra le emozioni, tra i paesaggi mozzafiato delle Langhe e il profumo inconfondibile del tartufo, nel cuore della Fiera Internazionale di Alba.

Inserita nel calendario autunnale tra i colli di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, la manifestazione propone distanze adatte a ogni livello di preparazione: Maratona da 42 km, per i podisti più esperti, Mezza maratona da 21 km, per chi cerca emozione e adrenalina, Staffetta da 42 km, per chi vuole condividere la fatica in squadra, Camminate non competitive, per immergersi nel paesaggio senza cronometro.

Iscrizioni aperte e a tariffa ridotta fino a oggi, lunedì 30 giugno, per assicurarsi un pettorale in una delle corse più suggestive d’Italia. I posti sono limitati e l’interesse cresce, anche grazie alla presenza di numerosi atleti provenienti da tutta la penisola e dall’estero.

La gara si svolgerà nel pieno della stagione del tartufo e delle vendemmie, in un’atmosfera unica, con tutto il territorio coinvolto in un grande abbraccio collettivo fatto di accoglienza, tradizione e passione sportiva.

Confermati i servizi delle passate edizioni: accoglienza curata, ristori con prodotti tipici, tracciati immersi nei vigneti patrimonio Unesco e un pacco gara all’altezza della fama dell’evento.

Per informazioni, iscrizioni e regolamento è possibile visitare il sito ufficiale www.triangolosport.it e seguire gli aggiornamenti sulle pagine social di Triangolo Sport.