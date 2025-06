“Mondovì e Motori”: dal 18 al 20 luglio torna la kermesse automobilistica dedicata a Mario Garbolino

Dopo aver conseguito nel mese di febbraio, la medaglia d’argento per il “Week End con le Vecchie Signore 2024”, significativo riconoscimento dell’ASI relativo appunto all’edizione venti-ventiquattro di “Mondovì e Motori”, torna nel mese di luglio l’immancabile appuntamento con la storia dell’automobile.

Nel capoluogo del monregalese, dal 18 al 20 luglio, arriva l’edizione numero diciannove della kermesse riservata alle vetture d’epoca, costantemente ante 1940, che giungeranno a Vicoforte prima di cimentarsi in un percorso totalmente rinnovato, volto a valorizzare e scoprire le valli del monregalese. Verranno ripercorsi tratti storici delle prime edizioni del raduno, richiamando come ogni anno equipaggi dall’intera Italia, dalla Francia e da altre zone dell’Europa, ricordando l’amico Mario Garbolino, ideatore dell’evento e grande appassionato del mondo delle auto d’epoca.



Un’edizione particolare, a partire dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento, che tornerà presso il Museo della Stampa di Mondovì Piazza. All’interno di quest’ultima si svolgerà la presentazione del quinto libro della collana “La Storia Siamo Noi” e denominato “Flavio Briatore, il manager della Formula 1”, scritto dal giornalista dell’Unione Monregalese Marco Volpe.

Un momento atteso, che porterà a compimento un percorso durato cinque anni, coronato da importanti firme giornalistiche, che hanno raccontato le storie di cinque monregalesi che hanno raccolto stima e riconoscenza nel mondo dell’automotive. Di qui l’idea di un cofanetto, che racchiuderà i libri rappresentanti la collana: partendo da “I Fratelli Ceirano”, scritto dal compianto Raffaele Sasso, “I Bertone”, scritto dal giornalista del settimanale Provincia Granda, Gianni Scarpace, e poi ancora “Giugiaro”, scritto dalla giornalista cebana del quotidiano “La Stampa”, Paola Scola e gli ultimi due tratti dalla penna di Marco Volpe, firma dell’Unione Monregalese, che ha redatto “Montezemolo sulle orme di Ferrari”, e l’ultimo racconto su Flavio Briatore.

Quest’ultima battuta, riservata al conosciuto imprenditore cuneese, oggi team principal Alpine, apre le porte al capitolo riservato all’evento supercar e denominato “Salita in Alta Quota”. Una kermesse che, come da tradizione, sarà parte della domenica di Mondovì e Motori. In questa edizione sarà proprio il marchio Alpine a colorare Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di seguire un itinerario tra le valli monregalesi, che condurrà i partecipanti a Prato Nevoso.